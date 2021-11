Britney Spears OSKARŻA MATKĘ: "Zrujnowała mi życie!"

Marianna 34 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Taka sama jest matka Biebera. Show business to bagno gdzie dorosli wykorzystują bez skrupułów dzieci i to nie ważne czy to ich dzieci czy obce dzieci. Ma sie za zadanie wycisnąć wszystko z człowieka obedrzec go z godności wyzuc z emocji i wypluc jako uzależnionego od narkotyków i alkoholu człowieka. Tak skończył Justin Bieber tak samo skończyła Britney. Ilu jest takich którzy popełnili samobójstwa? Czasem mlodo, a czasem już jako starsi ludzie? A Whitney Houston i jej córka to coś innego? Wszędzie ten sam syf. Wszędzie to samo wyrachowanie. Przykre tylko patrzeć bo ci ludzie maja kupe kasy, ale szczęścia i miłości prawie wcale.