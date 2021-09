Nowy dokument o Britney Spears i nowe sensacje: SMS-y, błaganie o pomoc i FASZEROWANIE STYMULANTAMI

nnnnn 11 min. temu zgłoś do moderacji 5 0 Odpowiedz

obejrzałam dokument, same hieny wokół dziewczyny z ADHD które czasami zmienia sie w CHAD ale w jej przypadku to ból związany z miłoscią do dzieci i samotnosc bardziej ja wykończyły niż zaburzenia. Skanadal z tym prawnikiem wyznaczonym przez Sad który był zainteresowany wieczna kuratela, niejasne powiazania ojca z zona pastora -ogólnie smiecie poczuły kase a biedna britney jest jej właścicielka. Sad skandal , opinie czy tam ewaluacje co robią w USA skandal, to jest jakiś koszmar ja nawet gdybym była zdrowa to bym tego nie wytrzymała.