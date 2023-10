Britney Spears po 16 latach ujawniła, dlaczego ZGOLIŁA GŁOWĘ na ŁYSO!

Britney Spears w swojej książce "The Woman in Me" dzieli się wspomnieniami ze swojego życia i ujawnia zupełnie nowe fakty ze swojego życia prywatnego. Ostatnio magazyn "People" opublikował fragment książki, w którym piosenkarka tłumaczy, dlaczego posunęła się do tak drastycznego kroku, jakim było ogolenie się na łyso w 2007 roku. Publikacja książki jest zaplanowana na 24 października tego roku i wszystko wskazuje na to, że odsłoni długo skrywane tajemnice piosenkarki.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Gabi Drzewiecka o Magdzie Gessler: "To mocna osobowość. Ma konkretne zdanie"

Britney Spears to persona, której bez wątpienia nie trzeba przedstawiać. "Księżniczka popu" jest chyba jedną z najpopularniejszych piosenkarek na świecie. Mimo że przez lata to o jej dokonaniach muzycznych było głośno, to ostatnio rozpisywano się głównie w kontekście jej problemów związanych z życiem prywatnym. Przypomnijmy, że Spears przez wiele lat pozostawała pod kuratelą ojca, która zakończyła się stosunkowo niedawno. Ostatnio zaś rozpisywano się głównie w kontekście jej głośnego rozwodu.

Okazuje się jednak, że Britney nie ma zamiaru zamykać się w czterech ścianach, bo niebawem światło dzienne ujrzy jej książka, która ujawnia nieznane dotąd fakty o jej życiu. Gwiazda wspomniała między innymi o wydarzeniu z 2007 roku, kiedy to ogoliła swoją głowę, a media po latach uznały, że był to przełomowy moment w jej życiu, bo to właśnie on miał być początkiem problemów, które na nią czekały.

Britney Spears wraca pamięcią do ogolenia głowy

Dorastając, byłam tak bardzo obserwowana. Patrzono na mnie z góry i z dołu, ludzie mówili mi, co myślą o moim ciele, odkąd byłam nastolatką. Golenie głowy i odgrywanie się były moimi sposobami walki z tym wszystkim - wyjaśniła we fragmencie "The Woman in Me".

W 2007 roku coś w niej pękło, a po jednym z odwyków, Britney trafiła do Esther's Haircutting Studio w Tarzana w Kalifornii. Piosenkarka poprosiła fryzjerkę, aby ta zgoliła jej wówczas brązowe włosy. Właścicielka salonu, Esther Tognozzi, nie zgodziła się. Britney postanowiła dopiąć swego i ostrzygła się maszynką. W tym czasie paparazzi sfotografowali ją zza okna.

Piosenkarka wyjaśniła również, że później, pozostając pod kuratelą ojca, nie miała wpływu na swoje życie codzienne. Od 2008 roku mężczyzna kontrolował jej sprawy osobiste, medyczne i finansowe.

Dano mi do zrozumienia, że te dni już się skończyły. (...) Musiałam zapuścić włosy i wrócić do formy. Musiałam chodzić wcześnie spać i brać leki, które mi kazali - dodaje.

W jednym z fragmentów opowiedziała również o aborcji. Okazało się, że Britney zaszła w ciążę z ówczesnym chłopakiem - Justinem Timberlakiem.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.