Britney Spears przyłapana na imprezowaniu w meksykańskim barze. "Wstyd mi jak cholera" (WIDEO)

Britney Spears od niedawna znów jest singielką. Na początku sierpnia media obiegła wiadomość o tym, że księżniczka popu rozwodzi się z Samem Asgharim. Para pobrała się ledwie rok wcześniej. W sumie byli parą przez 7 lat. Nie jest jasne, co okazało się kością niezgody między małżonkami. Mówi się, że Brit miała być agresywna w stosunku do młodszego męża i miała go nawet zdradzić. Nie odniosła się jednak do tych zarzutów.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Zobacz także: Sądowe zwycięstwo Britney Spears. Przełom w sprawie ściągnięcia kurateli

Nocne tańce Britney Spears w Meksyku

Fani martwią się o Britney. W ostatnim czasie to Sam miał być największym oparciem dla gwiazdy. Boją się, że jego brak może poważnie odbić się na samopoczuciu Spears. Jak na razie wygląda jednak na to, że Bryta rzuciła się w wir imprez. Paparazzi co jakiś czas widują ją na tańcach, a sama zainteresowana także wrzuca do sieci relacji z nocnych hulanek.

Ostatnie pląsy Spears również zostały uwiecznione. O mały włos a roztańczona gwiazda błysnęłaby nagą piersią. To dlatego, że nie zorientowała się, iż ramiączko jej czerwonej sukienki, w której pojawia się ostatnimi czasy dość często, niebezpiecznie opadło. Spears towarzyszył ochroniarz i podobnie ubrana przyjaciółka. Najwyraźniej była w dobrym nastroju, bo wydawała się nie przejmować wpadką i kontynuowała taniec.

Britney Spears znów zabrała głos

Gwiazda uzupełniła wyjściową stylizację okularami przeciwsłonecznymi w białych oprawkach i naszyjnikiem z chokerem. Na głowie miała typowy dla siebie kok w tzw. artystycznym nieładzie.

Nagranie z Meksyku trafiło już do sieci, co skomentowała sama zainteresowana.

Wstyd mi jak cholera!!! [...] Nie miałam pojęcia, że jestem nagrywana ze wszystkich stron!!! Jestem tylko człowiekiem i nie mam pojęcia, co do cholery dzieje się z moimi włosami, ale zatrzymałam się w Meksyku!!! Wybieram się teraz do Włoch po moje ulubione spaghetti!!! Znam tam właściciela, więc mam nadzieję, że wprowadzi mnie tylnymi drzwiami - czytamy na Instagramie Britney.

Myślicie, że to tylko przejściowe?

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.