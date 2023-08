Britney Spears "przyłapana" w Los Angeles. Na widok paparazzi zasłoniła twarz PODUSZKĄ (ZDJĘCIA)

Historia Britney Spears udowadnia, że sukcesy i bogactwo nie zawsze idą w parze ze szczęściem. Gwiazda przez wiele lat traktowana była przez bliskich jako maszynka do zarabiania pieniędzy, co mocno odbiło się na jej zdrowiu psychicznym. Kiedy w 2021 roku sąd uwolnił "księżniczkę popu" spod kurateli ojca, fani liczyli, że Britney w końcu będzie cieszyć się szczęściem. Początkowo faktycznie tak było - w czerwcu zeszłego roku poślubiła Sama Asghariego, ale, niestety, po zaledwie 14 miesiącach małżeństwa irański model złożył pozew rozwodowy, w którym wskazał na "różnice nie do pogodzenia".