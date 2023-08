Sam Asghari planował PRZEJĄĆ KONTROLĘ nad Britney Spears, gdy odzyskała wolność?! "Ona już nigdy na to nie pozwoli"

Ania 12 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Wierzę że Brit chce nie mieć żadnych ograniczeń i robić co się jej podoba, ale myli wolność z samowola. Jest niedojrzała i egocentryczna i nie rozumie naturalnej odpowiedzialności że swe czyny, konsekwencje odbiera jako karę, wymogi normalne dla dorosłych ludzi - jako próby kontrolowania. Wg niej zapewne wierność w małżenstwie, której wymaga Sam, jest ograniczaniem jej przez niego, chodzenie na psychoterapię i do lekarza psychiatry jest oddaniem swej wolności (bo nie będzie mi lekarz narzucał kiedy i jakie leki mam brać!), tak samo jak po prośbach synów by się nie rozbierała w internecie oburzyła się że chcą ją ograniczyć i sprzymierzaja się z jej prześladowcami. Ona szybko i źle skończy, bo nie rozumie, że ludzie bez kurateli też muszą się dostosować do reguł. Nie chodzisz do pracy to cię wywala, nie myjesz zębów to masz dziury, nie zastosujesz się do czerwonego światła na ulicy to cię ktoś rozjeździe, pokazujesz się nago na ulicy to masz mandat a gdy eksperymentujesż z prochami to wpadasz w nałóg i/lub łapią cię i siedzisz. I do tego jak jesteś w związku to powinieneś ustalać razem decyzję i plany, a nie narzucać je drugiej połowie. Bo ona też ma wolność. Britney tego nie kuma. Myśli że wszyscy powinni się do niej dostosować, bo jest wolna i teraz ona o wszystkim decyduje.