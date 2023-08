Britney Spears na pierwszych zdjęciach od czasu ogłoszenia ROZWODU. Wyglądała na przygnębioną... (FOTO)

Media wciąż huczną o rozstaniu Britney Spears i jej męża Sama. Według medialnych doniesień, atmosfera między piosenkarką a modelem zdecydowanie nie należy do najlepszych.

Kilka dni temu gwiazda potwierdziła doniesienia, pisząc, że jej małżeństwo niebawem oficjalnie się zakończy. W swoim wpisie Spears dała do zrozumienia, że sytuacja, w jakiej się znalazła, mocno ją zaskoczyła. Zaznaczyła jednak, że nie będzie wypowiadać się na temat przyczyn rozstania. Według zagranicznych tabloidów to 29-latek złożył pozew o rozwód. Chociaż jako powód rozstania Asghari podał "różnice nie do pogodzenia", w kuluarach mówi się o zdradzie, której miała dopuścić się Britney.