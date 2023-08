Nie do wiary, jak kiedyś wyglądał mąż Britney Spears. Sam Asghari przeszedł ogromną METAMORFOZĘ, zrzucając 45 kilogramów (ZDJĘCIA)

anusia 17 min. temu zgłoś do moderacji 8 2 Odpowiedz

kute to na cztery łapy, wiedział do jakiego koryta się przyczepić, pokazac żylaste i nowe zeby. Potem bez końca na niej jechać medialnie jako to on cudowny i oddany. Od razu było widomo ze to małzeństwo to fejk, ona chciała miłości on kasy. Nie wierze że ją naprawde kochał bo numer z intercyzą temu po prostu zaprzecza. A miłość do kasy jest jak studnia, nigdy się nie kończy. Szkoda dziewczyny, został ze złamanym życiem, nadzieją że jest ktoś na tym świecie kto nie chce jej wykorzystać