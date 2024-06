Britney Spears "przyłapana" na lotnisku. Widać, że wypoczęła na wakacjach w Meksyku? (ZDJĘCIA)

Niezmiennie martwią również treści, jakie sama zainteresowana udostępnia na Instagramie. Britney Spears nie ustaje bowiem we wrzucaniu nagrań ukazujących jej dzikie pląsy w negliżu.

W ostatnim czasie piosenkarka nadawała z Meksyku, gdzie udała się na urlop. We wtorek jej wakacje dobiegły jednak końca. Kalifornijskim paparazzi udało się "przyłapać" Brit na lotnisku w Van Nuys. Na wykonanych przez nich zdjęciach widzimy, jak przyodziana w brzoskwiniową sukienkę mini, kapelusz i klapki na koturnie gwiazda maszeruje do zaparkowanego nieopodal auta. Sądząc po radosnej minie, był to dla Spears całkiem udany dzień.