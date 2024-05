Niepokojące doniesienia zagranicznych tabloidów ws. Britney Spears: "Pije alkohol i zażywa narkotyki"

Ida 19 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Nie da się pomóc osobie dorosłej, która tego nie chce i nie da sobie przetłumaczyc nic. Ona sama musi zauważyć co się z nią dzieje i chcieć tej pomocy. Ma traumy z przeszłości i zamiast iść na dobrą terapię, otoczyć się ludźmi ,którzy ja wspierają,a nie na niej żerują i ściągają ja na dni, brać leki to szuka ucieczki w alkoholu i prochach. Typowe. Nie chcę być zła wróżka ,ale podejrzewam,że to się dla niej nie skończy dobrze,ale jest dorosła ,więc co tu można niby zrobić? Nie motywuje jej nawet to,że przez jej tryb życia odwrócili się od niej synowie. To co ma ja niby zmotywować?