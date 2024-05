Britney Spears na NOWYCH zdjęciach. Po hotelowym dramacie uciekła do... kurortu (ZDJĘCIA)

W tym roku minęło już ćwierć wieku od momentu, gdy światło dzienne ujrzał debiutancki album Britney Spears. To właśnie ten krążek sprawił, że młoda piosenkarka natychmiast stała się gwiazdą światowego formatu. W ostatnim czasie księżniczka popu znów może liczyć na zwiększone zainteresowanie ze strony mediów, które co rusz rozpisują się o jej perypetiach życiowych. A trzeba przyznać, że dzieje się u niej sporo...

Britney Spears na nowych zdjęciach. Tak wypoczywa po hotelowym dramacie

Wygląda na to, że po hollywoodzkim dramacie hotelowym Brintey Spears postanowiła sobie nieco odpocząć, co udało się udokumentować paparazzo. Ostatnio piosenkarka została "przyłapana" podczas ucieczki do luksusowego kurortu Las Ventanas w Cabo San Lucas. Na zdjęciach można zobaczyć, jak 42-latka odziana w beżową sukienkę i kapelusz z szerokim rondem pakuje się do zaparkowanego pod obiektem samochodu.