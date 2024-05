Britney Spears miała być na skraju bankructwa. Tabloid ujawnił, ile zarobiła w zeszłym roku. Kwota może zdziwić

Tabloid zdradza, ile zarabia Britney Spears. Kwota zwala z nóg

Dziennikarze portalu "Us Weekly" dotarli do informacji na temat zarobków piosenkarki. Według źródła serwisu Britney zarobiła 40 milionów dolarów w 2023 roku. Tak wysokie przychody nie powinny jednak nikogo dziwić. Przypomnijmy, że Spears była niezwykle aktywna zawodowo. Nie tylko wydała książkę "The Woman in Me" i piosenkę "Hold Me Closer" z Eltonem Johnem, ale sporo zarobiła też dzięki sprzedaży perfum sygnowanych jej nazwiskiem.