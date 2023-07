Britney Spears SPOLICZKOWANA przez ochroniarza gwiazdora NBA. Zagraniczne media donoszą, że piosenkarka aż upadła na ziemię...

Mik 24 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Gwiazdy... bo skoczył do kosza, strzeli bramkę, gwiazda bo zaspiewa, ale sprowadzi Cie szybciutko do parteru, zera bo chociaz jestes wiecej warty niz oni razem wzięci, to będą drapali pazurami, pluli, nie dopuszcza do koryta, zupełnie jak w rządzie, welcome to the family club