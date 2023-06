Britney Spears odpowiada na oskarżenia, że jest UZALEŻNIONA. Znowu uderza w synów: "Wbijacie mi NÓŻ W PLECY"

Britney Spears uderza w synów. Zamieściła na Instagramie obszerny post

Fakt, że ludzie wierzą w rzeczy, które nie są prawdą, jest naprawdę smutny... - zaczęła. Może to nawet nie oni [synowie - przyp. red] powtarzają te brednie, ponieważ nie ma miałoby to dla mnie żadnego sensu.

W dalszej części swojego rantu gwiazda skierowała się bezpośrednio do synów, wyrażając żal, że (w jej mniemaniu) ignorowali matkę, gdy ta wyciągała do nich rękę.

Preston powiedział: "Ona musi nas wysłuchać, zanim będzie za późno"... Czy pamiętacie, jak podczas każdej wizyty w moim domu szliście do swoich pokojów i zamykaliście się na klucz? - wspomina. Nigdy was nie widywałam. Jayden grał na pianinie i razem tworzyliśmy muzykę... Ale od dnia, w którym powiedziałam mu, że chcę was częściej widywać, nigdy więcej was nie spotkałam. Smutno mi, bo tak bardzo się starałam, żeby było wam łatwiej, a wy nigdy tego nie doceniliście. Więc teraz wbijacie mi nóż w plecy i rozgadujecie podłe rzeczy na mój temat... to łamie mi serce...