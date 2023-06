Rodzina Britney Spears drży o życie gwiazdy. Podobno znów sięga po używki: "Obawiam się, że jest pod wpływem metamfetaminy"

Bhh 23 min. temu zgłoś do moderacji 10 1 Odpowiedz

O jakiej rodzinie tu mowa? Rodzina Brit udzieliła wywiadu Daily Mail ale gdzie ta rodzina? Jej były mąż który na niej żeruje od 18 lat to NIE JEST JEJ RODZINA. Nie są w żaden sposób spokrewnieni ani związani. Synowie z tego co czytam nie udzielili wywiadu tylko ich ojciec w ich imieniu. Sorry ale nie uwierzę w żadne jego słowo. Kiedy przeczytałam że koleś specjalnie wyprowadza się na Hawaje żeby jeszcze przez 5 lat ciągnąć alimenty bo nie chce mu się wreszcie iść do pracy to mam pewność że dla pieniędzy zrobi wszystko. On nic nie wie o Britney co można by sprzedać mediom. Ich synowie od wielu miesięcy nie widzieli matki a Brit i Kevin kontaktują się w sprawie opieki i kasy tylko przez prawników. Wszystko co on wygaduje to głupoty. Na miejscu Brit bym go pozwala o pomówienie i jakby zabulil kilkadziesiąt tysięcy to od razu przestałby paplać do gazet.