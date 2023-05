Przełom w życiu Britney Spears: ZOBACZYŁA SIĘ z matką! Tak wyglądało ich spotkanie: "Po 14 latach możemy razem wypić kawę" (ZDJĘCIA)

Historia Britney Spears , która przez wiele lat trwała pod ojcowską kuratelą, jeszcze do niedawna elektryzowała światowe media. Dziś, gdy księżniczka popu jest już wolna i może sama kierować własnym życiem, ludzie coraz częściej powtarzają jednak, że przed nią jeszcze długa walka o szczęście. Wszystko przez problemy rodzinne, z którymi boryka się gwiazda.

Tym większym zaskoczeniem musiały więc być doniesienia o tym, że Britney postanowiła po latach spotkać się z matką , z którą jeszcze do niedawna darły koty. Co więcej, paparazzi uwiecznili moment, gdy Lynne dotarła na lotnisko w Los Angeles, skąd ruszyła w dalszą drogę, w tym na spotkanie z córką. Fotoreporterom udało się jeszcze uchwycić chwilę odjazdu Britney z ich spotkania.

Jak informuje portal Page Six, Sam Asghari , prywatnie mąż Britney, był obecny na miejscu i podczas powrotu zajmował miejsce pasażera w samochodzie, który sfotografowano. Samo spotkanie matki i córki miało być podobno dość krótkie i trwać zaledwie 30 minut. TMZ donosi, że oprócz Britney Lynne zobaczyła się jeszcze z dobrym znajomym córki, Cadem Hudsonem . Ten towarzyszył zresztą starszej z pań Spears, gdy ta czekała na transport do willi gwiazdy.

Moja kochana mama pojawiła się u moich drzwi po 3 latach... Minęło tyle czasu... W rodzinie zawsze jest nad czym pracować, ale czas leczy rany. Mogłam zakomunikować jej to, co siedziało we mnie od dawna i byłyśmy w stanie spróbować od nowa. Psss... Po 14 latach możemy razem wypić kawę. Wyskoczmy razem na zakupy - napisała Britney.