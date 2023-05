Małżeństwo Britney Spears i Sama Asghariego WISI NA WŁOSKU?! "Sam rzadko przebywa w domu"

Britney Spears i Sam Asghari zgodnie z medialnymi doniesieniami zaczęli spotykać się pod koniec 2016 roku. Mimo że para przez jakiś czas nie chciała potwierdzać związku, to w końcu nie było już wątpliwości, że piosenkarka jest szczęśliwie zakochana. W 2021 roku miały miejsce zaręczyny pary, a rok później zakochani stanęli na ślubnym kobiercu. Na hucznym weselu księżniczki popu bawiły się same gwiazdy, a ona sama chętnie chwaliła się swoim wyjątkowym dniem na Instagramie.

Britney Spears publikuje osobliwe treści w sieci

Mimo że Britney co jakiś czas zapewnia o swoim szczęściu, to fani nie ustają w zamartwianiu się o swoją idolkę. Z pewnością oliwy do ognia dolewają niepokojące nagrania, które Spears co jakiś czas zamieszcza w sieci. Piosenkarka nie stroni również od wyuzdanych sesji zdjęciowych, które także publikuje na swoim Instagramie, ku przerażeniu jej obserwatorów. Fani martwią się także jej nagraniami na Tik Toku, a także tygodniami, kiedy to nie publikuje żadnych nowych materiałów. Jej aktywność w mediach społecznościowych sprawiła, że wokół artystki narosło już kilka przerażających teorii spiskowych.