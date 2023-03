Britney Spears i Sam Asghari MAJĄ KRYZYS?! Nie noszą już obrączek, a piosenkarka zwiała do Meksyku z menedżerem...

W zagranicznych mediach coraz mocniej przebijają się pogłoski o rzekomym kryzysie w związku Britney Spears i Sama Asghariego . Przypomnijmy, że para związana jest ze sobą od 2016 roku, a z decyzją o hucznym weselu czekała aż do lipca zeszłego roku.

Britney Spears i Sam Asghari mają kryzys?

Mimo tego, w mediach niemal regularnie pojawiają się o nich kolejne niepokojące wieści, które czasami stara się dementować sama Britney. Fani piosenkarki nieszczególnie jednak ufają jej zapewnieniom, czemu trudno się dziwić, kiedy ich idolka co rusz wpada w kolejne tarapaty , znika, bądź publikuje dziwaczne nagrania.

Zobacz także: Britney Spears tańczy do piosenki Justina Timberlake

Od pewnego czasu coraz głośniej robi się za to o rzekomym kryzysie w małżeństwie pary, która ponoć nawet nie nosi już obrączek. Co więcej, mąż Brit widziany był na mieście z całą paletą siniaków, a ona postanowiła wybyć do Meksyku w towarzystwie... swojego menadżera, Cade'a Hudsona.