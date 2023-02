Mąż Britney Spears zmienia koszulkę na parkingu. Na jego ciele można było dostrzec siniaki (ZDJĘCIA)

Gosia 16 min. temu zgłoś do moderacji 8 0 Odpowiedz

Przecież on uwielbia atencję. Chodzi do programu prowadzonego przez faceta, który bronił rodziny Britney i opowiada o britney, bo on sam nikogo nie interesuje. Na własnym slubie flirtuje z seleną gomez, a goscie celebryci, to on sam zaprosił o czym brit nie wiedziała. Już nie mówiąc o ich sesji ślubnej. On cała profesjonalna sesja i film, a britney zdjęcia jakby robiła jej ciocia Krysia. Rodzice trzymali britney w „klatce”, odcięli ją od świata i ludzi, a Sam jakimś cudem był jedyną osobą, którą zaakceptowali