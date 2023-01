Britney Spears już sprzedaje rezydencję, w której poślubiła Sama Asghariego! Żąda KOLOSALNEJ KWOTY

Woda z kranu 6 min. temu zgłoś do moderacji 11 1 Odpowiedz

Żąda 12 mln dolarów? Jak ktoś coś sprzedaje to żąda pieniędzy uważasz Pudlu? Wystawiła piękny dom na sprzedaż prawdopodobnie za tyle ile jest warty. A jak nie jest tyle warty, to rynek to zweryfikuje i jikt go najwyżej nie kupi. Żądać to ty sobie możesz. Już próbujesz robić z kogoś mięso armatnie. Nawet domu nie można w spokoju na sprzedaż wystawić. Powinna darmo oddać jakiejś polsce z Brajanami na socjalu najlepiej.