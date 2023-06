Były mąż Britney Spears wyprowadza się z synami na Hawaje, żeby piosenkarka o kilka lat dłużej płaciła alimenty. To HORRENDALNA suma

cola 28 min. temu zgłoś do moderacji 37 0 Odpowiedz

Zostawiono ich synów z takim ojcem nierobem, co umiał tylko robić jeszcze więcej dzieci a teraz za nie nie płaci. I żeruje na Brit. "...obecna żona Federline'a dostała tam pracę..." a co z pracą szanownego tatusia? Nie miał jej i na Hawajach też jej nie będzie miał. Po co, skoro matka zapłaci dla synów wszystkie pieniądze, jakich on tylko zażąda. Odebrano matce dzieci i pozwolono wychowywać takiemu nie. robowi i to nadal jest w porządku? Masakra.