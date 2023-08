Britney Spears widziana PO RAZ PIERWSZY po doniesieniach o rozwodzie! Nie wyglądała najlepiej... (FOTO)

ciekawsze... 4 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Miejscowość Elberton w stanie Georgia w USA znana jest z wysokiej klasy wydobywanego tam granitu. W czerwcu 1979 roku pewien mężczyzna odwiedził biuro firmy kamieniarskiej Elberton Granite Finishing Company. Przedstawił się jako Robert C. Christian, ale nie było to jego prawdziwe nazwisko. Poinformował, że reprezentuje nieliczną grupę zamożnych ludzi chcących przekazać uniwersalne PRZESŁANIA dla ludzkości. W trakcie rozmowy opisał skomplikowany projekt monumentu, który chce zamówić. Joe Fendley, prezes Elberton Granite, zgodził się wykonać to zamówienie.Tego samego dnia R.C. Christian skontaktował się bankierem W.C. Martinem, prezesem Granite City Bank, banku w którym Joe Fendley miał konto, aby uzgodnić szczegóły finansowania projektu. Poprosił o zachowanie tajemnicy na temat źródeł finansowania projektu oraz poinformował, że fundusze będą przekazywane przez różne banki z terenu całego USA. Martin poznał prawdziwą tożsamość R.C. Christiana, ale obiecał zatrzymywać ją w tajemnicy. Na 12 tonowym monumencie jest wyryty tekst a treść wyrażona jest w ośmiu językach nowożytnych: angielskim, rosyjskim, hiszpańskim, chińskim, hebrajskim, arabskim, suahili i hindi. Te same słowa, ta sama treść, ten sam niejasny sens: • Utrzymaj ludzką populację poniżej 500 milionów, w wieczystej harmonii z naturą. • Mądrze zarządzaj ludzką reprodukcją – zachowuj jej dobrą kondycję i różnorodność. • Zjednocz ludzkość za pomocą jednego żywego języka. • Zarządzaj pasją – wiarą – tradycją i wszystkimi rzeczami za pomocą zahartowanego rozumu. • Dzięki sprawiedliwym prawom i słusznym sądom chroń ludzi i narody. • Pozwól wszystkim narodom rządzić się samodzielnie, pozostawiając zewnętrzne spory światowemu trybunałowi. • Unikaj małostkowych praw i bezużytecznych urzędników. • Utrzymuj równowagę między prawami jednostek i obowiązkami wobec wspólnoty. • Ceń prawdę – piękno – miłość, poszukując harmonii z wiecznością. • Nie bądź rakiem dla ziemi – Zostaw miejsce dla natur. Całość przykryta jest kolejną granitową płytą zawierającą krótką sentencję w językach wymarłych: babilońskim piśmie klinowym, starożytnej grece, sanskrycie i w egipskich hieroglifach: Let these be guidestones to an Age of Reason [ 2 ] (Niech będą to wskazania prowadzące ku Wiekowi Rozumu) Najbardziej kontrowersyjny jest pierwszy punkt. Limitowanie populacji Ziemi do 500 milionów wymagałoby eksterminacji ponad dziewiędziesięciu procent ludności. W 2012 roku żyło 7 mld osób. Monument owiany jest tajemnicą, niemniej potwierdza istnienie ukrytej grupy zainteresowanej przeprowadzeniem: • Drastycznej redukcji ilości mieszkańców Ziemi. • Promowaniu ekologii. • Założeniu rządu światowego, tzw. NWO. • Propagowaniu nowej religii NEW AGE.