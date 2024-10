Britney Spears woła o pomoc? Opublikowała kolejne NIEPOKOJĄCE nagranie

Nie wygląda na szczęśliwą kobietę , a ma przecież wszystko w zasięgu co może zapewnić mądrej kobiecie radość z życia. Po pierwsze ma wygodne , komfortowe życie na, które sama sobie zapracowała. Jeśli by chciała mogłaby wpuścić do tej życiowej przestrzeni mężczyznę. Jeśli by CHCIAŁA powtórzę, bo to stawia ją w 20% procentach kobiet na świecie , które mogą, a nie potrzebują. Ma możliwość, czas i zdrowie żeby naprawić relacje z dziećmi. Czas żeby się pozbierać. Żadne ludzkie kryzysy nie powinny zabierać nam zbyt dużo cennego czasu.