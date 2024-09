Britney Spears publikuje zdjęcie topless i rozprawia o pewności siebie. Po chwili zwróciła się do SYNÓW

Czasem się nie dziwię tym dzieciakom, że nie chcą mieć z nią kontaktu. Tzn zdaję sobie sprawę, że byli latami manipulowani i odcinani od matki, ale i sama Britney im nie ułatwia swoim zachowaniem. Zwłaszcza te nudesy i dzikie harce na Ig to coś, co pewnie wpędza ich w zażenowanie i przez co nie raz mogli być wyśmiewani przez swoich rówieśników. Nie uważam, że jak zostajesz matką to musisz od tego momentu chodzić w worku pokutnym, przykuwać się do kaloryfera w kuchni i nie mieć własnego życia, ale jednak pewnych rzeczy już nie wypada robić (jak sprowadzać do domu co chwilę nowych wujków albo wrzucać nudesy do sieci), choćby ze względu na dobro dzieci. Takie zachowania zresztą są nie tylko żenujące i zawstydzające, ale podchodzą też pod demoralizowanie własnych dzieci :/