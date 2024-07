Britney Spears zaskakuje internetowym wpisem: "PRZEPRASZAM". Piosenkarka wspomniała o udaniu się na terapię

M... 1 godz. temu zgłoś do moderacji 61 27 Odpowiedz

Strasznie się na to patrzy. Zaczynam myśleć że ojciec może nie był takim potworem jakim prasą to zrobiła. Były zarzuty że faszerowal ja lekami i zmuszał do pracy. A może ona miała długi? Już nie wiem ale leki by jej się przydały. No i nie dopuszczał do ślubu z jej już byłym mężem. Fakt że facetowi na niej zależało bo kasy nie chciał. Ale ona sama jest destrukcyjna i tego nie widzi.