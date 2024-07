Britney Spears ROZSTAŁA SIĘ z chłopakiem-kryminalistą: "Nie będę z żadnym mężczyzną, dopóki żyję"

Add🥰🥰🥰 57 min. temu zgłoś do moderacji 109 3 Odpowiedz

Ona potrzebuje dobrych ludzi wokol siebie. Zero mężczyzn przez kilka lat. Zająć się pasjami własnymi. Spokój, zero social media. Tak jak to selena zrobiła. Teraz selena jest szczęśliwa a mogła źle skończyć