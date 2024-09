Młodszy syn Britney Spears kończy 18 LAT. Piosenkarka NIE BĘDZIE już płacić alimentów byłemu mężowi. Dotychczas przelała mu FORTUNĘ

Nie,nie uśmiechnie się do niej szczęście. Ona w ten sposób chce kupić sobie miłość,szacunek synów,ale to nie tędy droga.Sa na tyle dorośli,że sami powinni zabiegać i względy do matki a jeśli ich nie mają to idą do pracy i zarobią na te luksusy,które mają dzięki matce.