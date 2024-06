Britney Spears nie widziała się z synami od miesięcy. Nastąpił PRZEŁOM w ich relacji?. Prawnik byłego męża gwiazdy rozwiewa wątpliwości

Izka 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Mój tata bardzo chorował i nie miałam problemu, żeby się z nim widywać. Nie czeka aż się komuś poprawi, bo to może nie nastąpić nigdy, a straconych lat nie da rady nadrobić. Szalona czy nie przez wszystkie lata utrzymywała towarzystwo, i nikomu nie przeszkadzało, że tatuś żyje za kasę psychicznie chorej osoby( w końcu miała kuratelę). Jakby z nią źle nie było, to właśnie w takich momentach potrzebna jest rodzina... ale nie do oskubywania, ale wspierania.