Britney Spears WYDAŁA OŚWIADCZENIE po incydencie w Las Vegas. Napisała, czego oczekuje teraz od sportowca

Niedawno Britney Spears wraz z mężem odwiedzili restaurację CATCH w hotelu Aria w Las Vegas. W pewnym momencie do lokalu wszedł gracz NBA Victor Wembanyama . Informator portalu "Page Six" twierdził, że celebrytka chciała zrobić sobie zdjęcie z członkiem San Antonio Spurs .

Britney miała podejść bardzo blisko Wemfbanyama i poklepać go po ramieniu. W tym samym momencie ochroniarz sportowca, Damian Smith miał uderzyć ją na tyle mocno, że Spears upadła na podłogę. Wokalistka miała jednak wstać z podłogi i wrócić do stolika. Jednak to nie koniec tej wstrząsającej historii.

Britney Spears wydała oświadczenie na Instagramie

Traumatyczne przeżycia nie są dla mnie niczym nowym i miałam w nich swój spory udział. Nie byłam przygotowana na to, co przytrafiło mi się ostatniej nocy. Postanowiłam podejść do Wembanyamy i pogratulować mu sukcesu. Było naprawdę głośno, więc klepnęłam go w ramię, aby zwrócić jego uwagę. Zdaję sobie sprawę z wypowiedzi zawodnika, w której wspomina, że "złapałam go od tyłu", ale ja go po prostu poklepałam po ramieniu. Jego ochroniarz uderzył mnie wtedy w twarz, nie oglądając się za siebie, na oczach tłumu. Spowodował, że okulary spadły mi z twarzy - napisała Britney.