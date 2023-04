Britney Spears zrezygnowała z trenerki po... pierwszym dniu. Wszystko przez to, co jej powiedziała

Britney Spears zrezygnowała z trenerki po pierwszym dniu

Spears należy do kobiet, które nie tolerują "zawstydzania" czy naśmiewania się z czyjegoś ciała. Trenerka chyba tego nie wiedziała, ponieważ nie uszanowała granic wokalistki i uszczypnęła ją w brzuch . Artystka natychmiast zareagowała i zrezygnowała z instruktorki. O całym wydarzeniu napisała na Instagramie:

Britney Spears sama będzie swoim trenerem

Cała ta sytuacja zniechęciła Britney do szukania nowego trenera. Piosenkarka stwierdziła, że od tej pory sama będzie swoim coachem, ponieważ nie zamierza znosić podobnych upokorzeń. Artystka wyjawiła, że teraz ćwiczy trzy razy w tygodniu, po 45 min. Swój trening dostosowała do faktu, że nie lubi długich serii ćwiczeń. Postanowiła jeszcze sprowadzić trenerkę do parteru: