Bronisław Wildstein kpi z protestu kobiet: "Istnienie Marty Lempart najpoważniejszym argumentem NA RZECZ ABORCJI"

Wśród osób, które obecnie znajdują się w składzie tak zwanej Rady Konsultacyjnej, są: Barbara Labuda, Beata Chmiel, Danuta Kuroń, Robert Hojda, Mirka Makuchowska, Jacek Wiśniewski, Bożena Przyłuska, Dorota Łoboda, Monika Płatek, Michał Boni, Katarzyna Bierzanowska, Sebastian Słowiński, Piotr Szumlewicz, Paweł Kasprzak, Kinga Łozińska, Dominika Lasota i Nadia Oleszczuk. AŻ SZEŚĆ OSÓB z tego towarzystwa to ludzie, którzy w ostatnich latach stracili koryto posła/ europosła/ senatora/ w rządzie, lub o takie stanowisko walczyli i nie uzyskali mandatu – Labuda, Płatek, Szumlewicz, Kasprzak, Boni, no i oczywiście szefowa Lempart, która startowała gdzie się da, nawet do posady prezydenta Wrocławia! CZY TERAZ ROZUMIECIE, po co powstało to stricte POLITYCZNE ugrupowanie? Jest trampoliną do dobrego, luksusowego życia na koszt podatników, najlepiej byłoby w Brukseli…