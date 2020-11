Mateusz Morawiecki apeluje: "Protestujmy W INTERNECIE". Zagroził narodową kwarantanną

Morawiecki! 5 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Morawiecki Mateusz Zniszczyles na polecenie Kaczyńskiego Polske i niszczysz ja dalej. Naród nigdy ci tego nie zapomni. Będziesz odpowiadać za to jak wysłałeś miliony Polaków na bruk swoimi amatorskimi decyzjami. Polska i Polacy powinni być mocni siłą gospodarki, wtedy byliby w stanie pracować na swój i powszechny dobrobyt. Placilismy duże składki, podatki na budżet, służba zdrowia, dzięki temu się rozwijała, powoli ale zawsze. A teraz większość firm upadnie, nie będzie żadnych składek ani podatków. I wtedy upadnie wszystko. Przysięgam Ci, że spadając pociagniemy za sobą na dno gospodarczej klęski całe panstwo. Zrozum to, że ludzie nie zarazaja się w sklepie z ubraniami. Bo zwyczajnie jest tam 5 osób na dzień. Ale nie, Ty musisz pokazać jaki z Ciebie menadżer i zamknąć pół Polski bo tak ci wie wydaje. Znajdź mnie po IP, zaproś na spotkanie to ci wytłumaczę, jak bardzo się mylisz i może wtedy zaczniesz coś kminić w tym swoim korpo łbie. Myślisz, że dalej jesteś prezesem banku i możesz sobie przesuwać tabelki w Excelu? To nie jest statystyka, to są dramaty stek tysięcy rodzin. Właśnie durną decyzja, która nie przyniesie żadnych popraw w ilości zakażeń uciales połowę PKB. Dolozysz z własnej kieszeni? Wątpię.