Rząd wprowadza kolejne OBOSTRZENIA! "Cała Polska staje się STREFĄ CZERWONĄ"

Zamiast się porządnie skupić na szpitalach, sprzęcie i personelu, to wolą przedsiębiorców doprowadzić do bankructwa i załamania nerwowego ( a no tak przecież budują szpital na narodowym, to w zupełności wystarczy dla CAŁEJ Polski...) A z czego ten właściciel restauracji ma tą restauracje utrzymać?! Pomożecie? Buhaha, już to widzę. Tchórze, wieczne przerzucanie odpowiedzialność na obywateli.