Branża fitness protestuje przeciwko zamknięciu siłowni: "Aktywność to odporność!"

Prowadzący program TVP info powiedział: -" Jeżeli chodzi o współistnienie Covid-19 u osób, które straciły życie minionej doby, no to mamy takich osób 105. To są osoby, u których choroba podstawowa doprowadziła najprawdopodobniej do śmierci. Ale wedle nowej statystyki albo nowego raportowania trzeba wpisać Covid-19 jako przyczynę śmierci - takie są reguły od tej wiosny" - Oznacza to oficjalne przyznanie, że to nie Covid-19 jest przyczyną śmierci, a tzw. choroby współistniejące i o czym coraz głośniej mówią lekarze i specjaliści. Cieszę się że nawet w publicznej te informacje sie już przedostają.