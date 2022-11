Brooklyn Beckham będzie NAJSEKSOWNIEJSZYM MĘŻCZYZNĄ świata wg "People"?! Przekonuje, że inspiruje się ojcem...

Co roku amerykański magazyn "People" decyduje, który popularny reprezentant show biznesu zasługuje na miano "najseksowniejszego mężczyzny na świecie" . W poprzednich latach przypadał on takim tuzom jak David Beckham, Brad Pitt czy Paul Rudd , który w 2021 roku przejął pałeczkę po Michaelu B. Jordanie.

Tegoroczny wybór na "najseksowniejszego" może wywołać spore kontrowersje (i nie byłoby w tym niczego dziwnego). Redakcja magazynu zadecydowała bowiem, że nominacja do tytułu powędruje do znanego z bycia synem sławnym rodziców Brooklyna Beckhama . 23-latek mógł w tym roku liczyć na pokaźny zastrzyk popularności za sprawą wyjątkowo medialnego ślubu z dziedziczką fortuny Nicolą Peltz , obwołanego przez prasę "wydarzeniem roku".

Brooklyn oczywiście wie, jak utrzymać zainteresowanie wokół swojej osoby i z okazji nominacji do plebiscytu udzielił wywiadu, w którym poruszył trochę osobistych wątków. Sesji, która ukazała się na łamach "People", towarzyszy rozmowa, gdzie dość enigmatyczny członek słynnej brytyjskiej familii mógł uchylić rąbka tajemnicy i opowiedzieć co nieco o sobie . Najstarszy z rodzeństwa Brooklyn przypomina, że jest zapalonym kucharzem i właśnie tej pasji, po fotografii, poświęca swój wolny czas (którego, jak się domyślacie, ma w nadmiarze ).

Naprawdę interesuje mnie teraz robienie świeżego makaronu domowej roboty - mówi Beckham, którego specjalnością są również wypieki oraz tradycyjne angielskie kiełbaski i puree. Gotuję dla Nicoli. A najbardziej relaksuje mnie, gdy po prostu leżymy w łóżku z naszymi psami i oglądamy "Love Island". Uwielbiamy to!

Jej rodzina mieszka na Florydzie, a moja w Wielkiej Brytanii, ale my mamy własne życie tutaj w Los Angeles i jest naprawdę cudowne - zapewnił. Po prostu być obok siebie, to jest najlepsze.

Później Brooklyn przeszedł do planów na najbliższą przyszłość. Jako że sam wywodzi się z wielodzietnej familii, aspirującemu kucharzowi marzy się taki właśnie model rodziny.

Mógłbym mieć dzieci już wczoraj - twierdzi. Oczywiście to ciało mojej żony, ale zawsze chciałem mieć wokół siebie gromadę dzieci. To jest coś, co naprawdę chcę zrobić. Mój tata był młody, gdy się urodziłem. Miał 23 lata. A ja mam teraz 23 lata. Zawsze chciałem być młodym tatą.