Brooklyn Beckham obcałowuje POSĄGOWĄ Nicolę Peltz na Academy Museum Gala 2022 (ZDJĘCIA)

Dosc 4 min. temu

Victoria wiem ze czytasz, moze ten syn juz nie pojdzie do pracy bo.bogato sie wzenil I tylko pozowac do zdjec potrafi ale pozostale dzieci zagon do pracy , bo twoje wnuki a na pewno prawnuki wroca do punktu zero ,, pieniadze kiedys sie skoncza I twoj prawnuk nie bedxie mial juz co wydawac...nauczcie ich pracowac bo czasy sie zmienuaja....