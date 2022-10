Zatrzęsienie gwiazd na Academy Museum Gala 2022: Amal i George Clooneyowie, Tilda Swinton, Olivia Wilde w PRZEZROCZYSTEJ sukience... (ZDJĘCIA)

Zosia 17 min. temu zgłoś do moderacji 3 5 Odpowiedz

Osoba , która próbowała hejtowac Magdę Stępień ! Wstyd !! Karma wraca !! Ta pani przezywa ogromna żałobę .. każdy musi ja przeżyć na swój sposób .. jeżeli to pomaga !! To pomóżmy tez !! To nic nie kosztuje dobre słowo …❤️