Nicola Peltz za wszelką cenę UNIKAŁA rozmowy z Victorią Beckham przed pokazem w Paryżu! Brooklyn próbował uratować sytuację... (WIDEO)

Jak ja i moja tesciowa. Najpierw franca mąci za plecami a potem przy ludziach dokleja się do " kółeczka", żeby ludzie " nie gadali". Hitem było jak zaczęli rządać " odwiedzin", żeby mnie sasiedzi widzieli no bo przecież nie po to, żeby się zobaczyć. Pamiętajcie! Narcystyczny toksyk przede wszystkim dba o swoją" maskę i wizerunek" przed światem. Nie wygracie z nim kultura, grzecznością i tzw. SZCZERA rozmową. "Prawda Cie wyzwoli" to jest hasło do walki z taką osobą. Obnażanie bez skrupułów ( nawet publicznie) ich dwulicowosci i udawania. Gwarantuje Wam, że 3-4 takie akcje, a toksyk sam będzie uważał co do Was mówi ze strachu, że coś odwalicie przy ludziach, że ktoś o nich źle pomyśli, że rodzina się dowie, że sasiadka będzie gadała... Żeby się odważyć na walenie prawdy z mostu musicie pozbyć się strachu przed tą osobą, strachu przed ich " nieakceptacja" Was, strachu przed ewentualnym obarczaniem Was winą za złe stosunki rodzinne. Musicie się w głowie uwolnic od tej osoby.