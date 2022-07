Brooklyn Beckham i Nicola Peltz zażywają rozkosznego luksusu na prywatnym jachcie u wybrzeży Portofino (ZDJĘCIA)

Już od dobrych paru lat Brooklyn Beckham stara się przekonać opinię publiczną, że jest choćby w połowie tak utalentowany jak jego rodzice. Niestety, nie do końca wyszła mu przygoda z fotografią - jego książka ze zdjęciami What I see do dziś stanowi przedmiot drwin w mediach społecznościowych. "Pomysł z gotowaniem też nie wypalił, gdyż prędko okazało się, że nikt raczej nie chce słuchać porad młodziaka, który nigdy nie "ubrudził" sobie rąk prawdziwą pracą w kuchni. Koniec końców wygląda więc na to, że chłopak pogodził się z losem etatowego celebryty.