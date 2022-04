Brooklyn Beckham PRZYJMIE NAZWISKO ŻONY... jako swoje drugie imię!

wwww 3 godz. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Dawniej tak było, że jeżeli mężczyzna wprowadzał się do majątku kobiety, to musiał przyjąć jej nazwisko, a jeśli mieszkali u niego, to nazwisko było jego. Chodzi o to kogo majątek będą przejmować dzieci z takiego związku, a w tym przypadku też tak jest, że to jej rodzina jest bogatsza, więc zgodnie z dawną tradycją nie byłoby w tym nic dziwnego. Zresztą same nazwiska też pochodziły od ziemi na której ludzie mieszkali, albo od funkcji jakie ktoś pełnił. Jeśli dziecko ze związku miało być Kowalem, to byłoby dziwne jakby mówić, że jest z Nowaków, a nie z Kowalskich. Jeśli jacyś ludzie jako jedni z pierwszych zamieszkali w miejscowości Barwiki, to syn miał nazywać się Barwikowski tak jak matka, dziadek i babka pochodzące z tej miejscowości, a nie jak ojciec co się wprowadził. Dopiero później tak zrobili, że nawet jeśli facet ze słabszą pozycją i bez majątku brał ślub z kobietą i mieszkał u niej, to kobieta miała zmienić nazwisko, a ziemia, czy funkcja jaką miały mieć dzieci z małżeństwa nie była już ważna. Często nawet mężczyzna będący np. ósmym dzieckiem w rodzinie musiał szukać nowego domu, bo majątek rodzinny i nazwisko przejmował pierworodny, a kolejne dziecko nie znaczyło, aż tak wiele. Zresztą ze względu na to, wiele osób decydowało się wyruszyć w podróż, piechotą, konno, czy nawet statkiem, by odkrywać nowe tereny. Prawda jest taka, że kiedy odłączono nazwiska od majątków, czy od tradycji, te nie pełnią już swojej dawnej funkcji. W obecnych czasach ludzi oficjalnie odróżnia się od siebie po numerze PESEL, a samo nazwisko nic nie mówi o tym skąd człowiek pochodzi, czy co robi i jest tylko czymś takim jak dawniej imię.