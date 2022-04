Ruszyły wielkie przygotowania do HUCZNEGO i bardzo drogiego ślubu 23-letniego Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz! (ZDJĘCIA)

10razy babcia 12 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Ja uwielbiam jak młodzi ludzie się żenią, to jest cudowne ,sami we dwoje uczą się siebie, dlaczego kraczecie o rozwodzie,trzeba marzyć o dobrej i szczęśliwej przyszłości dla siebie i bliźniego swego i co,,, łyso wam destrukcyjnym pesymistom,,, ślub i wesele moje były piękne i pamiętam do dziś i moi goście też,to jest czas miłości i radości rodzin i przyjaciół,,, taniec i muzyka daje sercu radość z życia ,, nie bądźmy wyrachowani bo to nie zawsze jest dobre,,adepresje leczymy muzyką,umnie duże rodziny to więcej wesel chrzcin nikt nie pyta po co,,,po to bo to jest radość z życia,,,hej hej