Tak będzie wyglądał luksusowy ślub Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz: willa nad oceanem, dwie suknie od Valentino, sesja dla Vogue'a...

Mimi 17 min. temu zgłoś do moderacji 20 3 Odpowiedz

Ta laska ma 27 lat i z gowniarzem 22 letnim ślub bierze ale żenada, w przypadku tak młodych ludzi to suza różnica. Jakby 20 latka z 15 latkiem się spotykała to tez krzywo. No i wiadomo ze chłopcy później dojrzewają emocjonalnie wiec to ŻAŁOSNE🤮🤮🤮 no ale pieniążki i wpływowa rodzina ipsa najważniejsze i pewnie dziecko za pare miesięcy zobaczycie 🤑🤑🤑🤑 biedny Brooklyn zamiast dorosnąć to w dom się będzie bawił 🤮🤮