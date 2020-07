Harry i Meghan dostaną zaproszenie na ślub Brooklyna Beckhama i Nicoli Peltz?

hmmm 41 min. temu zgłoś do moderacji 10 8 Odpowiedz

Ach co to będzie za ślub, dzieci bogatych i sławnych które same są sławne dzięki swoim rodzicom uwieńczą swój ślub gromadą byłych celebrytów którzy będą się chcieli dowartościować obecnością byłych rojalsów. Doborowe towarzystwo spijające sobie słodycz z dziubków. Na ale tylko takie fuchy teraz będą się trafiać H&M, za coś trzeba żyć, ciekawe ile za to zainkasują? Na ich nowej stronie pewnie będą ogłaszać się że chętnie "wystąpią" na ślubach, weselach, chrzcinach, potańcówkach w remizie i ewentualnie dożynkach.