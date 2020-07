Meghan Markle i Harry ODRZUCĄ zaproszenie od królowej? "Może już NIGDY nie zobaczyć Archiego"

Sing 15 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Harry wyjeżdża z rodziną z UK bo chce wychowywać syna z dala od toksycznego środowiska rodziny królewskiej, Harry nienawidzi dziennikarzy i oskarża ich o śmierć matki. Harry chce prywatności i spokoju i chce sam na siebie zarabiać (wreszcie). A co Harry zrobił? Przeprowadził się do zainfestowanego paparazzimi LA, sądzi się teraz z "tajemniczym" dziennikarzem i walczy z dronami, ale sam za pieniądze bardzo chętnie sprzedaje informacje ze swojego intymnego życia. To jedyny sposób dla niego na zarobek, ale dlaczego jest takim hipokrytą? Nie usprawiedliwiam Meghan, bo ona go tylko wykorzystuje, ale tylko on może te informacje podawać, nikt inny. Na pewno nie pozwolą im przyjechać do Szkocji bo potem o wszystkim pisałyby tabloidy a królowa chce mieć spokój, po to tam zresztą jeździ.