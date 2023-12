Bruce Willis i Emma Heming świętują 16. rocznicę związku. Żona schorowanego aktora nie kryła łez

gość 8 min. temu zgłoś do moderacji 18 0 Odpowiedz

Facet ma naprawdę szczęście do kobiet. Była żona bardzo go wspiera a obecna mimo że dużo młodsza to bardzo lojalna i kochająca. Inni bogaci dziadkowie którzy umawiają się z młódkami mogą jedynie zazdrościć. Oni nawet w zdrowiu nie mogą liczyć na taką miłość.