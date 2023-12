Nieuleczalnie chory Bruce Willis zauważony na spacerze. Aktor spędził czas z przyjaciółmi (ZDJĘCIA)

Wiosną ubiegłego roku bliscy Bruce'a Willisa zdradzili, że aktor zmaga się z afazją i z tego powodu jest zmuszony zakończyć swoją karierę. Schorzenie to może zaburzać mowę, zdolność rozumienia i pisania. Niestety to nie był koniec złych wieści w sprawie stanu zdrowia gwiazdora. Jakiś czas później stwierdzono u niego również nieuleczalną formę demencji , jaką jest otępienie czołowo-skroniowe.

Kiedy Bruce został zdiagnozowany, wszyscy zebrali się, aby zachować nienaruszoną pamięć o rodzinie. To doświadczenie jeszcze bardziej zbliżyło ich do siebie - zdradził informator "Us Weekly".