Bryska przyznaje, że choruje na depresję i apeluje: "NIE WOLNO SIĘ JEJ WYPIERAĆ"

❤️❤️Gaga❤️❤️❤... 10 min. temu zgłoś do moderacji 3 0 Odpowiedz

Epizod dużej depresji to tak wycieńczający fizycznie i psychicznie czas , że chcesz umrzeć lub zadać sobie ból aby tylko mózg skupił sie na czymś innym. To jak bardzo ciężka choroba fizyczna z myślami samobójczymi. Nie da sie myślec pozytywnie bo mózg zapomina co to znaczy. Koszmar na jawie. Lekarz psychiatra jest takim samym lekarzem jak internista czy ginekolog a jednak nikt nie podzieli sie z innymi że do niego chodzi. Co innego jak powiesz” ide zrobic cytologie”- wtedy jest aprobata ogólna , że brawo-bdasz o zdrowie. Nikt nie przyklaśnie jak powiesz ze idziesz do psychiatry.Nadal to cos wstydliwego i w dodatku bagatelizowanego przez ludzi zdrowych psychicznie. Depresja jest chorobą i należy ją leczyć LEKAMI nie spacerami czy ziołowymi herbatkami. Więcej edukacji w tym temacie.