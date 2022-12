Joanna Opozda po raz pierwszy mówi o chorobie syna i depresji: "Byłam w tym kompletnie sama"

Iza 4 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

No samo życie wiele kobiet matek przechodzi to samo, dzieci chorują i przy 1 szym. Dziecku to doświadczenie jak wejście do lodowatej wody, później już się człowiekowi wydaje że jest w stanie znieść wszystko...przywykamy do tego, od dnia narodzin dziecka kobiety muszą wszelkie swoje potrzeby nawet te najprostsze przedłożyć na później najpierw dobro dziecka...tylko że nikt wcześniej tego nam nie uświadomił i jest szok...ale naturalne kobieta matka zrezygnuje ze wszystkich swoich potrzeb na rzecz dzieci..bo to naturalne jesteśmy do tego stworzone...czasem tylko brakuje siły fizycznej czy braku snu,... karmienie piersią jest najlepszym sposobem na depresję...tak natura nas stworzyla że oksytocyna daje siłę i wiąże z dzieckiem...a każda z nas ma taki czas że chce się pożalić na swój los, bo każdy ma inne życie i inne problemy są dla niego ważne... troszkę więcej zrozumienia zwłaszcza kobiet dla kobiet by się przydało..a nie ciągle tylko sączenie jadem ...