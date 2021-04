Brytyjczycy ZACHWYCENI postawą Kate Middleton na pogrzebie księcia Filipa: "Jest SKAŁĄ, o którą opiera się monarchia"

Suzi 24 min. temu zgłoś do moderacji 75 5 Odpowiedz

Oni rozpracowali Megan i wiedza co robią. Gdyby byli poobrazani na Harrego to megan by się cieszyła ze odseparowała męża od rodziny a tak pokazali jej ze rodzina to rodzina i zawsze Harry może na nich liczyć i będą trzymać się razem, kochają go cokolwiek się nie stanie. Megan takiego oparcia nie ma, nie ma rodziny. Pewnie była wściekła oglądając transmisje z pogrzebu, znam ludzi z taka osobowością i wiem co w nich uderza, Kate i William tez wiedza co robić