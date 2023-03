Brytyjska celebrytka otarła się o ŚMIERĆ po tureckim liftingu pośladków: "Myślałam, że to już koniec"

Anka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 11 0 Odpowiedz

Też mam kompleksy, mimo że ćwiczę już w tym momencie prawie 6 lat to to co widzę na Instagramie naprawdę nie jest prawdziwe... Jem normalnie bardzo dużo ćwiczę ale oczywiście że no nie wyglądam jak filtr z Instagrama, jak siadam to mam jakieś boczki mam jakieś rollsy zwał jak zwał jakieś rozstępy też są, jakieś lekki cellulit też jest... No ale coś takiego to jest naprawdę przesada rozumiem że można mieć ogromne kompleksy bo ja też je miałam, ale poddawanie się zabiegowi który jest tak ogromnie inwazyjny tylko i wyłącznie po to żeby wrzucać zdjęcia na Instagram?? No raczej tutaj by się przydał psycholog czy też psychiatra od dysmorfi działa